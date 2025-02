"The Voice" : 3ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 15 février 2025 sur TF1

Nikos Aliagas vous donne rendez-vous samedi 15 février 2025 à 21:10 sur TF1 pour la troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice".

Cette année, The Voice brise les frontières et accueille des talents venus de tous horizons. De 16 à 95 ans, les candidats illustrent la diversité des générations et des styles musicaux. Un véritable melting-pot où chaque voix, chaque histoire, rencontre l’autre dans un esprit de partage et de découverte. Plus qu'un simple concours, The Voice devient un carrefour de talents, un lieu d'inspiration intergénérationnelle.

Et ce n’est pas tout ! L'émission se fait résolument cosmopolite avec une participation internationale. Des candidats, italiens, canadiens, libanais, américains, géorgiens et bien d’autres viendront prouver que, sur The Voice, la musique n'a pas de frontières. Les talents chanteront dans une multitude de langues, apportant une richesse sonore inédite.

Après une seconde soirée où 8 nouveaux talents ont été sélectionnés, Zaz, Patricia Kaas, Vianney et Florent Pagny vont continuer de compléter leurs équipes.