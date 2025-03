"The Voice" : Théadule de la comédie musicale "Molière" passe son audition à l'aveugle samedi soir sur TF1 (vidéo)

En avant-première, découvrez l'audition à l'aveugle de Théadule, l'une des stars de la comédie musicale "Molière" ! Elle tente sa chance samedi soir sur TF1 dans "The Voice".

Samedi prochain, lors que la prochaine soirée des auditions à l'aveugle de la saison 2025, on va découvrir Théadule.

La jeune femme a 25 ans. Elle est une chanteuse et comédienne passionnée, originaire de la région parisienne. Dès son plus jeune âge, elle a trouvé refuge dans la musique et le théâtre pour échapper à une enfance compliquée. La scène est devenue son espace de liberté, où elle parvient à être pleinement elle-même.

Après avoir incarné de nombreux personnages dans des comédies musicales, Théadule aspire désormais à se dévoiler en tant qu’artiste solo.

Extrait de "The Voice", la 6ème soirée des auditions à l'aveugle, samedi 8 mars 2025 sur TF1.