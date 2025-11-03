"The Voice" : voici les coachs de la 15ème saison qui sera diffusée en 2026 sur TF1

À l'approche des tournages de 15ème saison de "The Voice" qui sera diffusée au début de l'année 2026, TF1 dévoile l'identité des quatre coachs.

Autour du patron emblématique, Florent Pagny, deux figures incontournables et adorées du public, Amel Bent et Lara Fabian font leur grand retour, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.

Et pour compléter ce trio d’exception, l’émission accueille un nouveau coach, Tayc. Véritable phénomène de la nouvelle vague, il apporte avec lui audace, modernité et énergie, prêt à bousculer les codes et à insuffler un vent de fraîcheur sur cette saison anniversaire.

Une saison historique

The Voice célèbre son 15ème anniversaire avec une édition historique, riche en nouveautés, en énergie et en rencontres inoubliables. Une saison qui promet de marquer les esprits tant par la richesse de ses voix que par la force et la diversité de nouveau quatuor de coachs.

The Voice est très fier d'accueillir un nouveau coach dans la famille. Symbole de la Nouvelle Vague, pour la première fois, Tayc va prendre place dans le célèbre fauteuil rouge ! Artiste, compositeur, interprète et performeur hors pair, il a su créer son univers, celui de « l’Afrolove », où se mêlent R&B, soul et sonorités africaines. Son album « Fleur Froide » certifié diamant, est porté par des tubes aux streams vertigineux comme « Le Temps » (plus de 190 millions) ou « N'y pense plus » (plus de 230 millions). Son projet commun avec Dadju, « Héritage », a été un véritable événement, décrochant un disque de platine et se classant numéro 1 des ventes. Performeur né, Tayc remplit les plus grandes salles : l'Accor Arena ou encore Paris La Défense Arena, prouvant sa capacité à rassembler des dizaines de milliers de fans. Son arrivée dans le fauteuil rouge est la promesse d'un vent de fraîcheur et d'une vision artistique nouvelle sur la compétition.

Amel Bent : l’une des plus belles voix de la scène française, figure du R’n’B et de la grande variété, fait son grand retour dans le fauteuil rouge. Authentique, sincère, passionnée, elle incarne cette force émotionnelle unique qui touche en plein cœur. Coach redoutable, Amel Bent parle avec ses tripes et défend ses convictions avec ardeur.

Lara Fabian : icône de la chanson francophone à la carrière internationale, retrouve, elle aussi, le fauteuil qu’elle avait occupé en 2020. Auteure, compositrice et interprète, sa voix en or avec sa tessiture rare de 4 octaves, est synonyme de justesse, d’émotion et de perfection. Lara Fabian apporte cette bienveillance, cette exigence artistique et cette profondeur émotionnelle qui font d’elle une coach rare et précieuse.

Florent Pagny : l’âme et la mémoire de The Voice, répond présent pour cette édition anniversaire. Coach historique, fort de 6 victoires, il incarne l’essence même de l’émission : la passion, la rigueur, la transmission et le goût du risque artistique. Avec son expérience incomparable et son œil aiguisé, il reste le pilier incontesté du programme

Une nouvelle page de The Voice s'ouvre et elle s’annonce plus intense que jamais.