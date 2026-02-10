La 15ème saison de "The Voice" débutera le 28 février 2026 sur TF1, voici toutes les nouveautés

Samedi 28 février 2026 à 21:10, Nikos Aliagas donnera le coup d'envoi de la 15ème saison de "The Voice" avec les traditionnelles et incontournables auditions à l'aveugle.

Pour cette quinzième saison, l’émission propose une lecture renouvelée du format, tant dans le casting avec un nouveau quatuor de coachs explosif mêlant figures historiques et nouveau regard, que dans les mécaniques de jeu inédites et les surprises en tout genre !

Les coachs de la 15ème saison

Florent Pagny

L’âme et la mémoire de The Voice, répond présent pour cette édition anniversaire. Coach historique, fort de six victoires, il incarne l’essence même de l’émission : la passion, la rigueur, la transmission et le goût du risque artistique. Avec son expérience incomparable et son œil aiguisé, il reste le pilier incontesté du programme.

Amel Bent



L’une des plus belles voix de la scène française, figure du R’n’B et de la grande variété, fait son grand retour dans le fauteuil rouge. Authentique, sincère, passionnée, elle incarne cette force émotionnelle unique qui touche en plein coeur. Coach redoutable, Amel Bent parle avec ses tripes et défend ses convictions avec ardeur.

Lara Fabian

Icône de la chanson francophone à la carrière internationale, retrouve elle aussi le fauteuil qu’elle avait occupé en 2020. Auteure, compositrice et interprète, sa voix en or avec sa tessiture rare de quatre octaves, est synonyme de justesse, d’émotion et de perfection. Lara Fabian apporte cette bienveillance, cette exigence artistique et cette profondeur émotionnelle qui font d’elle une coach rare et précieuse.

Tayc

The Voice est très fier d’accueillir un nouveau coach dans la famille. Symbole de la Nouvelle Vague, pour la première fois, Tayc va prendre place dans le célèbre fauteuil rouge !

Artiste, compositeur, interprète et performeur hors pair, il a su créer son univers, celui de « l’Afrolove », où se mêlent R&B, soul et sonorités africaines. Son album « Fleur Froide » certifié diamant, est porté par des tubes aux streams vertigineux comme « Le Temps » (plus de 190 millions) ou « N'y pense plus » (plus de 230 millions). Son projet commun avec Dadju, « Héritage », a été un véritable événement, décrochant un disque de platine et se classant numéro 1 des ventes. Performeur né, Tayc remplit les plus grandes salles : l'Accor Arena ou encore Paris La Défense Arena, prouvant sa capacité à rassembler des dizaines de milliers de fans. Son arrivée dans le fauteuil rouge est la promesse d'un vent de fraîcheur et d'une vision artistique nouvelle sur la compétition.

Une génération audacieuse et inspirée

Pour cette nouvelle édition, les équipes du casting menées par Bruno Berberes ont examiné plus de 65 000 candidatures et ce sont 130 talents, âgés de 16 à 75 ans qui ont été sélectionnés.

Plus qu’une compétition, The Voice s’affirme comme le carrefour ultime de tous les styles, de tous les parcours, de tous les âges et de toutes les cultures : c’est l’identité même du programme.

Les auditions mettent en lumière une génération particulièrement affirmée, qui n’hésite pas à prendre des risques artistiques et à s’approprier la scène. Les univers sont marqués, les choix assumés, et les identités vocales clairement dessinées dès les premières prestations.

Une programmation musicale renouvelée avec 70% de titre inédits

Cette saison, la programmation musicale évolue sensiblement puisque plus de 70% des titres interprétés n’ont jamais été chantés sur la scène de The Voice.

Les talents explorent des répertoires variés, parfois inattendus, et proposent des relectures personnelles de titres connus ou des choix plus confidentiels. Cette approche permet de renouveler l’écoute et de mettre en avant la singularité artistique de chacun.

Stratégie et armes secrètes

La compétition monte d’un cran avec l’introduction d’une Arme Secrète : un joker exclusif détenu par chaque coach, inconnu des autres, capable de bouleverser le cours des Auditions à l’Aveugle. Comme le « Boomerang » : il permet à un coach bloqué de renvoyer le blocage à son auteur, et ainsi se retourner.

Les coachs conservent également leurs deux Blocks et le pouvoir de la Seconde Chance, renforçant ainsi la dimension stratégique du jeu.

Une première mondiale : des auditions en duo

The Voice propose une configuration inédite lors de certaines Auditions à l’Aveugle. Pour la première fois dans l’histoire du format, en France comme à l’international, des coachs emblématiques font leur grand retour en partageant le double-fauteuil. Ces binômes d’exception permettront de croiser les regards et les expériences, tout en offrant une dynamique différente à cette étape des Auditions à l’Aveugle.

Matt Pokora fera équipe avec Amel Bent

fera équipe avec Louis Bertignac partagera son fauteuil avec Lara Fabian

partagera son fauteuil avec Zazie retrouvera son complice Florent Pagny

retrouvera son complice Kendji Girac s'associera à Tayc.

Une compétition repensée avec de nouvelles étapes

Après les Auditions à l’Aveugle, la compétition se poursuivra avec des Battles repensées puisque cette année, cette étape s’ouvrira sur une phase de sélection décisive nommée, Les Qualifications. Les coachs lanceront un défi musical à leurs talents par groupes de quatre ; chaque talent aura une nouvelle occasion de chanter et devra alors performer individuellement devant son coach (et un co-coach) pour espérer poursuivre l’aventure.

Cette étape inédite permettra d’offrir, par la suite, des Battles d’une qualité exceptionnelle, portées par les talents les plus aguerris.

Enfin, avant d’atteindre la Demi-Finale, les talents encore en lice accèderont à l’étape des Performances où chaque talent disposera d’une carte blanche pour imposer son univers musical à travers le titre de son choix et une mise en scène spécifique conçue pour affirmer son identité artistique.