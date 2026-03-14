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"The Voice" : le gros pari de Coline Sicre qui va chanter du Yodel ce soir sur TF1 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 mars 2026 112
"The Voice" : le gros pari de Coline Sicre qui va chanter du Yodel ce soir sur TF1 (vidéo)

En avant-première, TF1 vous propose de découvrir le portrait de Coline Sicre, l'un des talents de cette 15ème saison de "The Vocie", qui va tenter de convaincre les coachs sur du... Yodel !

Créatrice de contenu suivie par une large communauté, Coline Sicre partage son quotidien sans filtre dont la musique, les chats, les idées farfelues et les élans du moment.

Mais ce qu’on sait moins, c’est qu’elle a longtemps chanté en cachette. Et puis il y a le yodel qui entre dans sa vie.

Ce soir sur TF1, elle va tenter sa chance, en chantant du Yodel... Un véritable pari.

Les fauteuils vont-ils se retourner ?

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Dernière modification le samedi, 14 mars 2026 12:16
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