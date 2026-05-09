"66 Minutes" dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 10 mai 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Cambriolages : déjà à l’heure d’été

À l’approche de l’été, la peur du cambriolage revient frapper à la porte des Français.

En 2025, 212 000 logements ont été cambriolés en France. Même si le chiffre recule de 3 % sur un an, cela représente encore près d’une effraction toutes les deux minutes et demie. De quoi nourrir un marché en pleine effervescence. Alarmes connectées, caméras intelligentes, détecteurs de mouvement, brouillards anti-intrusion, télésurveillance ou sociétés de gardiennage : pour rassurer les particuliers, les professionnels de la sécurité multiplient les promesses. Certains vont même jusqu’à confier leur maison à des inconnus, chargés de l’occuper pendant leur absence.

Lifting : la nouvelle obsession des jeunes

Chez les jeunes, la pression de l’image n’a jamais été aussi forte. À coups de selfies et de filtres sur Snapchat ou Instagram, une génération entière s’habitue à des visages parfaits, et veut désormais les reproduire dans la réalité. Résultat : les moins de 35 ans sont devenus les premiers clients des chirurgiens esthétiques. Certaines interventions peuvent coûter plusieurs milliers d’euros, mais les patientes sont prêtes à casser leur tirelire pour gagner quelques années… ou quelques likes.

Enquête sur une génération qui veut rester jeune, avant même d’avoir vieilli.

Château Belmar : du rififi dans les vignes

Investir dans le vin et allier passion et placement rentable, la promesse avait de quoi séduire. Pourtant, pour cent-cinquante épargnants, le rêve a viré au cauchemar. Derrière le projet “Château Belmar”, présenté comme un futur grand cru capable de rivaliser avec les plus prestigieuses appellations, se cacherait une vaste escroquerie. Plus de 7 millions d’euros ont été récoltés auprès d’investisseurs, souvent seniors, attirés par des avantages fiscaux et une rémunération en bouteilles. Train de vie fastueux, passé judiciaire chargé, le couple à l’origine du projet est aujourd’hui poursuivi pour escroquerie et fraude.

Quels sont les dessous de ce placement qui a tourné au vinaigre ?

Marrakech : le nouveau royaume des parcs aquatiques

Soleil éclatant, toboggans géants, piscines à perte de vue et buffets à volonté, et si vous offriez à votre famille des vacances XXL sans vous ruiner ?

Pour les ponts de mai et les vacances de Pâques, les parcs aquatiques font déjà rêver. Mais à Marrakech, l’expérience passe à la vitesse supérieure ! Hôtels avec toboggans spectaculaires, formule tout compris, activités non-stop : entre deux plongeons, partez flâner dans les souks, vibrez en quad dans le désert et savourez des soirées marocaines inoubliables. Le tout pour des prix souvent très attractifs. Confort, dépaysement et sensations fortes : le combo gagnant qui séduit de plus en plus de familles.

Alors, prêts à craquer pour ces vacances nouvelle génération ?

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Dior, Orient Express : Yannick Alléno, un chef haute-couture

Haute cuisine, luxe absolu et expériences hors du commun : Yannick Alléno règne au sommet de la gastronomie mondiale. Avec Monsieur Dior, son écrin parisien niché avenue Montaigne (8ème), il décroche une nouvelle étoile en un temps record et confirme son statut de chef d’exception. À la tête de dix-huit étoiles, il incarne plus que jamais l’excellence française, portée aux quatre coins du monde.

Courtisé par les géants du luxe comme LVMH, il signe des tables d’exception pour Dior, Cheval Blanc ou encore le mythique Orient Express. Partout, il impose sa vision : une cuisine d’auteur, précise et audacieuse, pensée comme une œuvre de haute couture. Produits rares, sauces millimétrées, dressages élégants, chaque assiette devient un voyage sensoriel, intime et inoubliable. En coulisses, des brigades d’excellence orchestrent ce ballet gastronomique au service d’une clientèle en quête d’émotions uniques.

Bien plus qu’un chef, Yannick Alléno est devenu une signature. Celle d’un luxe gourmand, où chaque détail est pensé pour faire de chaque bouchée un moment d’exception absolue.