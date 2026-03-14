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"The Voice" : TF1 dévoile l'audition de CJ Beth, une voix rare à découvrir ce soir sur TF1 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 14 mars 2026 195
"The Voice" : TF1 dévoile l'audition de CJ Beth, une voix rare à découvrir ce soir sur TF1 (vidéo)

En avant-première, TF1 dévoile l'audition à l'aveugle de CJ Beth, l'un des talents de la 15ème saison de "The Voice", une voix rare que vous allez découvrir ce soir sur TF1.

CJ Beth, un talent à découvrir samedi soir dans la troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice".

Derrière CJ Beth, il y a Claire, 28 ans, angevine. Une artiste à la fois mélancolique et très drôle, longtemps plus à l’aise seule dans son home studio que sous les projecteurs.

Si elle est là aujourd’hui, c’est grâce aux femmes de sa vie, sa compagne, sa bande d’amies soudée depuis plus de dix ans, et ses deux grands-mères dont elle a fusionné les prénoms pour créer son nom de scène.

Elle a choisi un titre de Billie Eilish "When the party's over" pour cette troisième soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 2026.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du samedi 14 mars 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 14 mars 2026 13:32
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