"The Voice" : TF1 dévoile l'audition de Samuela qui va rendre fous Amel Bent et Tayc ce soir sur TF1 (vidéo)

En avant-première, TF1 dévoile l'audition à l'aveugle de Samuela dont la prestation va rendre fous Amel Bent et Tayc ce soir sur TF1 dans la 4ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice".

Samedi soir, Samuela va chanter "What was I made for ?" de Billie Eilish dans la 4ème soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice".

Tout est allé vite pour Samuela. En février dernier, à tout juste 19 ans, elle quitte Madagascar pour rejoindre son père et l’une de ses sœurs en France. Nouveau pays, nouvelle langue, un rythme qui bouscule, et Paris qui clignote comme une promesse pour elle. Alors, elle tente simplement. Elle cherche comment s’inscrire à l’émission The Voice, envoie sa candidature sur MyTF1… et la porte s’ouvre.

À Madagascar, elle a grandi dans une maison pleine de monde, entre cinq sœurs, des parents très présents et une famille soudée. Son père est cuisinier, sa mère est pasteure depuis quelques années, et la musique coule partout, à l’église, pendant les repas, dans les rires. À 7 ans, elle chante pour la fête des mères, sa première “scène”, elle voit les premières larmes dans les yeux des gens, une première certitude aussi… sa voix peut toucher. Concours, plateaux, expériences, critiques parfois et déceptions aussi, Samuela avance avec la même phrase en tête, elle ne cherche pas à avoir raison, elle cherche à avoir sa place.

En France, elle aide son père dans son métier de traiteur, un travail dur mais digne. Dans son sac, elle garde une robe de sa mère, celle d’un mariage de famille. Un bout de pays, un bout d’amour, une façon de ne pas perdre sa lumière.