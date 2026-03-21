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Demi-finaliste de "The Voice Kids", Lohi revient et émeut tous les coachs ce soir sur TF1 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 21 mars 2026 158
Demi-finaliste de "The Voice Kids", Lohi revient et émeut tous les coachs ce soir sur TF1 (vidéo)

En avant-première, TF1 dévoile l'audition à l'aveugle de Lohi, un talent demi-finalsite de "The Voice Kids" en 2022 qui vient tenter sa chance dans la version adulte de "The Voice".

Ce soir, Lohi va interpréter "Je déteste ma vie" de Pierre Lapointe dans la 4ème soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice".

Lohi adore sa vie. À 19 ans, Lohi n’a plus l’âge des premiers frissons, il a déjà la routine des plateaux, des répétitions et des coulisses. Très jeune, il a compris que la scène pouvait être un point de départ. À 13 ans, il participe à The Voice Kids saison 7 et arrive jusqu’en demi-finale dans l’équipe de Jenifer.

Trois ans plus tard, il quitte le Pays basque et s’installe seul à Paris. L’image faisait rêver, la liberté, la grande vie, et puis il y a la réalité, l’indépendance, les journées qui se remplissent, la famille qui manque un peu quand la lumière s’éteint. Alors il retourne à l’essentiel, le travail, l’énergie et l’envie d’être multiple sans s’excuser.

Comédies musicales, films, séries, doublage… Lohi navigue entre les univers avec une chose rare, la joie d’être exactement là où il doit être. Il le dit sans détour, il adore sa vie. Et si parfois il aime incarner l’ombre, c’est justement parce qu’il connaît la lumière. 

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