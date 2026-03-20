"Zone Interdite" dimanche 22 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 22 mars 2026 à 21:10, Ophélie Meunier présentera sur M6 un nouveau numéro de "Zone Interdite" dont le thème sera : « Australie : ce pays du bout du monde qui fait rêver les Français ».

C’est un pays au bout du monde qui nous fascine et nous fait rêver ! L’Australie attire chaque année des dizaines de milliers de Français. Cette île immense, grande comme quatorze fois la France, offre à la fois une nature grandiose et des opportunités économiques incomparables. Les salaires y sont 60% plus élevés qu’en France et le taux de chômage deux fois moindre. Pour ces Français, dont les équipes de Zone Interdite ont partagé le quotidien durant plusieurs mois, l’Australie est aujourd’hui le pays de tous les possibles !

Installés à Brisbane, sur la côte est, depuis une dizaine d’années, Alicia et Florian ont pris une année sabbatique pour explorer en caravane, avec leurs deux enfants. Entre les pistes de sable rouge et les immenses routes sur lesquelles on croise les road trains, ces camions de marchandises parfois longs de 50 mètres, ils vont parcourir près de 30 000 kilomètres ! Une aventure qui va les conduire sur des plages paradisiaques où ils vont nager avec des dauphins, des tortues mais aussi avec des espèces beaucoup moins amicales que l’on croise dans ce pays encore sauvage.

Originaires de Valenciennes (Nord), Jérémy et Clara se sont installés il y a dix-sept ans à Sydney, la capitale économique du pays. À 15 000 kilomètres de la France, le couple et ses trois enfants, tous nés en Australie, ont épousé un mode de vie tourné vers le bien-être et le sport. Jérémy, consultant dans la tech, et Clara, cadre dans les ressources humaines, touchent aujourd’hui des salaires très confortables. Mais leurs 12 000 euros nets mensuels leur suffiront-ils pour acheter une nouvelle maison dans cette ville qui attire énormément et où le marché immobilier a explosé ?

William, 25 ans, est arrivé de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) il y a deux ans. Fan de surf, le jeune homme travaille comme maître-nageur dans une piscine à vagues où s’entraînent des surfeurs professionnels. Un job de rêve pour un salaire mensuel net de 3 600 euros ! William s’est installé près de la mythique plage de Bondi Beach, touchée récemment par un attentat, mais qui reste le symbole de l’art de vivre à l’australienne.

Comme lui, ils sont près de 30 000 jeunes Français à venir chaque année grâce au visa-vacances-travail, un dispositif qui leur permet de découvrir le pays en échanges d’heures de travail dans des secteurs en tension. Une fois leur contrat terminé dans une ferme horticole, Tiffany, architecte, et Baptiste, ingénieur aérospatial, jeune couple originaire du sud-est de la France, espère profiter des opportunités économiques du pays.

C’est ce parcours qu’a suivi Axel, 25 ans, ancien commercial en région parisienne aujourd’hui installé à Kalgoorlie, une petite ville en plein désert. Il travaille aujourd’hui comme artificier dans une des nombreuses mines d’or de la région. Une vie rude dans cette bourgade digne d’un western mais qui permet à Axel de gagner 10 000 euros par mois et de mettre de l’argent de côté pour préparer son avenir.

Guillaume Brahimi, lui, a bâti sa success story australienne bien avant les autres. Arrivé dans le pays il y a trente ans, ce cuisinier, qui a fait ses classes chez Joël Robuchon, est devenu l’un des chefs les plus renommés du pays. Star de la télé, il possède deux restaurants très courus à Melbourne et à Perth, et les riches Australiens se l’arrachent pour organiser leurs réceptions. Il vit aujourd’hui à Camp Cove, le quartier le plus exclusif de Sydney, où les prix atteignent des millions d’euros.