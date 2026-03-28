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"The Voice" : Un ancienne candidate de la Star Academy se présente aux auditions à l'aveugle ce soir sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 mars 2026 179
"The Voice" : Un ancienne candidate de la Star Academy se présente aux auditions à l'aveugle ce soir sur TF1

En avant-première, TF1 vous propose de découvrir le portrait de Joanna, ancienne candidate de la Star Academy qui revient ce soir tenter sa chance dans les auditions à l'aveugle de "The Voice".

Joanna a longtemps mis sa voix de côté. À 37 ans, elle revient sur le devant de la scène pour rallumer un rêve qu’elle croyait éteint.

Elle chante depuis l’adolescence et vit une première aventure marquante à la Star Academy 8. Une expérience intense, mais aussi exigeante, où elle se sent parfois enfermée dans des cases.

Après d’autres projets scéniques, elle finit par tout arrêter. Trop de pression, trop d’attentes. La peinture devient alors son refuge, puis son métier. Une renaissance. Elle apprend seule, se reconstruit et devient mère de deux petites filles.

En 2021, l’anniversaire de la Star Academy agit comme un électrochoc. Un mois plus tard, elle écrit sa première chanson depuis huit ans. Aujourd’hui, Joanna veut réunir ses deux arts, la voix et la couleur. Chanter pour vibrer, pour réparer, pour transmettre.

Les fauteuils des coachs vont-ils se retourner ce soir ?

Dernière modification le samedi, 28 mars 2026 12:14
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