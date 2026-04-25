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"The Voice" : TF1 dévoile l'audition de Mathilde qui chante "Le bleu lumière "de Cerise Calixte (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 avril 2026 232
"The Voice" : TF1 dévoile l'audition de Mathilde qui chante "Le bleu lumière "de Cerise Calixte (vidéo)

À quelques heures de la 9ème et dernière soirée des Auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice", TF1 dévoile la prestation de Mathilde qui chante "Le bleu lumière " de Cerise Calixte.

Pour son audition à l'aveugle, Mathilde a choisi de chanter « Le bleu lumière » de Cerise Calixte du film d’animation « Vaiana ».

Mathilde possède une voix malléable capable d'imiter les plus grandes héroïnes de dessins animés, de Vaiana à Raiponce. Si ce don a longtemps été une étiquette "mignonne", elle vient aujourd'hui prouver qu'elle est bien plus qu'une "voix scintillante". Son parcours l'a menée de Millau à Tahiti, avant de s'ancrer dans les cabarets parisiens comme le Paradis Latin.

Habituée à l'exigence physique de la scène où elle enchaîne les titres sans pause, elle arrive aux auditions avec une solidité nouvelle. En choisissant un titre de conte de fées, elle prend le risque de l'étiquette pour mieux la dépasser : son objectif est de montrer sa puissance et sa rugosité derrière la douceur apparente, afin de vivre enfin son propre destin artistique.

Les coachs vont-ils se retourner sur cette nouvelle prestation ? 

Extrait de The Voice, les auditions à l'aveugle du samedi 25 avril 2026 sur TF1.

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