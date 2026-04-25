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"The Voice" : TF1 dévoile l'audition d'Angelo qui chante "Can’t help falling in love with you" d'Elvis Presley (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 avril 2026 209
"The Voice" : TF1 dévoile l'audition d'Angelo qui chante "Can’t help falling in love with you" d'Elvis Presley (vidéo)

À quelques heures de la 9ème et dernière soirée des Auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice", TF1 dévoile la prestation d'Angelo qui chante "Can’t help falling in love with you" d'Elvis Presley

Pour son audition à l'aveugle, Angleo a choisi de chanter « Can’t help falling in love with you » d' Elvis Presley.

Angelo vit entre deux mondes : l'hôpital, un univers intense et humain, et la musique, son refuge indispensable. Infirmier le jour, il puise dans ses compositions le soir pour évacuer les émotions de ses journées. Pour lui, chanter est un moment de reconnexion personnelle après avoir tant donné à ses patients.

Après quatre tentatives infructueuses à The Voice, il revient aujourd'hui métamorphosé, tant physiquement avec 20 kilos en moins que vocalement. Désormais fiancé à Dorian et soutenu par sa meilleure amie Mia, il se sent enfin légitime et prêt à assumer sa lumière.

Avec une tessiture impressionnante de quatre octaves, il propose une version "pop lyrique et angélique" d'Elvis Presley, espérant que ce tournant lui permettra de faire de sa passion son unique métier.

Les coachs vont-ils se retourner sur cette nouvelle prestation ? 

Extrait de The Voice, les auditions à l'aveugle du samedi 25 avril 2026 sur TF1.

Dernière modification le samedi, 25 avril 2026 17:36
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