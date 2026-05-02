"The Voice" : TF1 dévoile la Battle de Mounir et Tessa B, un moment suspendu ! (vidéo)

À découvrir samedi soir : une Battle en émotion pour la Team Tayc.
Mounir, le vendeur de portes belge qui chante sans relâche sur les routes, affronte Tessa B, l'artiste parisienne à la voix soul qui a bouleversé les coachs dès ses premières notes.
Deux personnalités persévérantes qui voient en la musique leur destin ultime. Ils chantent "Say something" de A Great Big World.
Dans ce duel de sensibilité, qui saura toucher le cœur de Tayc pour accéder à l'étape suivante ?
Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 2 mai 2026 sur TF1.