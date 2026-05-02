recherche
The Voice

"The Voice" : TF1 dévoile la Battle de Mounir et Tessa B, un moment suspendu ! (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 2 mai 2026 163
"The Voice" : TF1 dévoile la Battle de Mounir et Tessa B, un moment suspendu ! (vidéo)

À quelques heures du début des Battles de la 15ème saison de "The Voice", TF1 dévoile la prestation de Mounir et Tessa B qui sera diffusée ce samedi 2 mai 2026 à 21:10.

À découvrir samedi soir : une Battle en émotion pour la Team Tayc.

Mounir, le vendeur de portes belge qui chante sans relâche sur les routes, affronte Tessa B, l'artiste parisienne à la voix soul qui a bouleversé les coachs dès ses premières notes.

Deux personnalités persévérantes qui voient en la musique leur destin ultime. Ils chantent "Say something" de A Great Big World.

Dans ce duel de sensibilité, qui saura toucher le cœur de Tayc pour accéder à l'étape suivante ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 2 mai 2026 sur TF1.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans The Voice
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grands Reportages&quot; : Futuroscope, mission sensation ! samedi 2 mai 2026 sur TF1

"Grands Reportages" : Futuroscope, mission sensation ! samedi 2 mai 2026 sur TF1

02 mai 2026 - 10:55

Vidéos en replay

Replay &quot;The Voice&quot; samedi 25 avril 2026 sur TF1, voici les 7 derniers talents sélectionnés (vidéo)

Replay "The Voice" samedi 25 avril 2026 sur TF1, voici les 7 derniers talents sélectionnés (vidéo)

26 avril 2026 - 00:34

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 2 mai 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2 mai

"Quelle époque !" samedi 2 mai 2026, les invités reçus par Léa Salamé …

01 mai 2026 - 18:54 Magazines

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...