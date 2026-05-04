"The Voice" : La demi-finale sera diffusée le 23 mai 2026 sur TF1, voici les nouveautés

Après des prestations époustouflantes lors de l’étape des Performances, la compétition entrera dans sa dernière ligne droite avec la demi-finale de "The Voice" qui sera diffusée sur TF1 samedi 23 mai 2026 à partir de 21:10.

Pour célébrer les 15 ans de "The Voice", l’émotion monte d’un cran avec une Demi-Finale qui s’annonce déjà exceptionnelle.

Ils ne seront désormais plus que huit talents encore en lice. Huit voix uniques, aux parcours et aux personnalités fortes, prêts à tout donner pour convaincre les coachs. Mais à l’issue de cette soirée décisive, seuls quatre d’entre eux décrocheront leur place pour la Grande Finale en direct.

Une soirée anniversaire à la hauteur de l’événement

Pour cette saison anniversaire, "The Voice" voit les choses en grand avec une Demi-Finale placée sous le signe de la transmission et du dépassement de soi :

Des duos de légende :

Chaque demi-finaliste partagera la scène avec une figure emblématique du programme qu’il s’agisse d’anciens coachs ou de talents historiques. Ces invités de renom viendront transmettre leur expérience lors de duos inédits, riches en émotion.

Le défi solo :

Accompagnés par un orchestre symphonique, les talents défendront leur place avec un titre fort, pensé pour révéler toute l’étendue de leur identité artistique.

À l'issue de ces prestations, le verdict tombera... Qui décrochera son billet pour la Grande Finale en direct ?