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"The Voice" samedi 9 mai 2026, dernière soirée de Battles sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 7 mai 2026 151
"The Voice" samedi 9 mai 2026, dernière soirée de Battles sur TF1

Samedi 9 mai 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 la seconde et dernière soirée des Battles de la 15ème saison de "The Voice".

Grande nouveauté cette saison, les Battles sont précédées par une nouvelle étape décisive : Les Qualifications.

Lors de cette première épreuve éliminatoire, chaque coach forme 4 groupes de 4 talents. Un défi musical est lancé à chaque groupe, offrant à chacun des talents une nouvelle occasion de se produire en solo.

À l'issue de cette étape, seuls 2 talents par groupe sont sélectionnés pour accéder aux Battles.

Pour les accompagner dans ces choix déterminants, les coachs peuvent compter sur des co-coachs d'exception :

Florent Pagny est accompagné d'Anne Sila.

Amel Bent a fait appel à Gaëtan Roussel.

Lara Fabian est accompagnée de Mosimann.

Tayc peut compter sur Patrick Fiori.

Grâce à cette étape inédite, les Battles promettent un niveau artistique encore jamais atteint, portées par des talents plus affirmés que jamais.

Dernière modification le jeudi, 07 mai 2026 10:01
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