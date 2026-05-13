"The Voice" : La finale sera diffusée samedi 30 mai 2026 en direct sur TF1

Après 13 semaines de compétition, la 15ème saison de "The Voice" s'achèvera avec la Grande Finale en direct diffusée sur TF1 samedi 30 mai 2026 à 21:10.

Place à la Grande Finale en direct, pour un show spectaculaire qui clôturera cette saison anniversaire en beauté !

Pour lancer cette 15ème finale, les quatre finalistes retrouveront leurs coachs sur scène pour une collégiale exceptionnelle.

Une finale en deux temps

Après un parcours intense, les quatre finalistes monteront une dernière fois sur la scène de The Voice pour défendre leur place à travers des prestations en solo et des duos avec des invités prestigieux qui seront communiqués prochainement.

À l’issue de ces performances, le public désignera les deux talents qui accèderont à la Super-Finale, où ils s’affronteront une dernière fois à travers deux performances décisives, mêlant reprises et compositions.

Cette dernière soirée des 15 ans de The Voice promet des instants musicaux forts, des performances à couper de souffle, des duos inédits et de nombreuses surprises !

Qui seront les deux super-finalistes ? Quel talent sera sacré The Voice 2026 ?