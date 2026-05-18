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Demi-Finale de "The Voice" samedi 23 mai 2026 sur TF1, voici les artistes qui seront présents

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 18 mai 2026 323
Demi-Finale de "The Voice" samedi 23 mai 2026 sur TF1, voici les artistes qui seront présents

Samedi 23 mai 2026 à 21:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 la demi-finale de la 15ème saison de "The Voice". Voici les artistes qui seront présents.

Après des prestations époustouflantes lors de l'étape des Performances, la compétition entre dans sa dernière ligne droite.

Pour célébrer les 15 ans du programme, l'émotion monte d'un cran avec une Demi-Finale qui s'annonce déjà exceptionnelle.

Ils ne seront désormais plus que huit talents encore en lice. Huit voix uniques, aux parcours et aux personnalités fortes, prêts à tout donner pour convaincre les coachs.

Mais à l'issue de cette soirée décisive, seuls quatre d'entre eux décrocheront leur place pour la Grande Finale en direct.

Pour cette saison anniversaire, The Voice voit les choses en grand avec une Demi-Finale placée sous le signe de la transmission et du dépassement de soi :

Des duos de légende :

Chaque demi-finaliste partagera la scène avec une figure emblématique du programme qu'il s'agisse d'anciens coachs ou de talents historiques. Ces invités de renom viendront transmettre leur expérience lors de duos inédits, riches en émotion.

Seront aux côtés des demi-finalistes : Zazie, Jenifer, Slimane, Julien Clerc, Linh, Jérémy Frerot, Maëlle et Soprano.

Le défi solo :

Accompagnés par un orchestre symphonique, les talents défendront leur place avec un titre fort, pensé pour révéler toute l'étendue de leur identité artistique.

À l'issue de ces prestations, le verdict tombera : qui décrochera son billet pour la Grande Finale en direct ?

Dernière modification le lundi, 18 mai 2026 21:15
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