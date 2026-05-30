Replay "The Voice" : CJM’S chante "Les démons de minuit" d’Images (vidéo)

La Finale de la 15ème saison de "The Voice" se poursuit sur TF1 avec le premier passage de CJM'S pour son titre en solo. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

CJM’S, le grand finaliste de l’équipe d’Amel Bent.

Le créateur qui a su convaincre Amel Bent par son génie du beatbox et sa capacité à devenir un orchestre à lui seul. Il est polyvalent et a émerveillé sa coach à chaque étape.

Pour la finale, il s'attaque à un nouveau registre. CJM’S chante "Les démons de minuit" d’Images. Il compte prouver qu'il est avant tout un grand interprète capable de faire vibrer le plateau.

Sera-t-il sacré grand gagnant de The Voice 2026 ?

Extrait de "The Voice", la Finale du samedi 30 mai 2026 sur TF1.