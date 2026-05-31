"The Voice" : Lady'O est la gagnante de la 15ème saison, regardez l'annonce du résultat (vidéo)

Après plus de deux heures de show en direct, les téléspectateurs de TF1 ont fait leur choix : Lady'O est la gagnante de la 15ème saison de "The Voice" et permet à son coach Florent Pagny de remporter son 7ème trophée.

Au début de cette grande soirée de finale, ils n’étaient plus que quatre à pouvoir prétendre au titre : CJM'S, dans l’équipe d’Amel Bent, Hugo, dans celle de Lara Fabian, Tessa B, dans l’équipe de Tayc, et Lady’O, dans l’équipe de Florent Pagny.

À l’issue de la première partie de la soirée, les téléspectateurs ont choisi Lady'O et CJM'S pour accéder à la super-finale.

Après avoir interprété un nouveau titre en solo, puis présenté leur première composition originale, c’est Lady'O qui a recueilli le plus de suffrages. Lady'O remporte la saison 2026 de The Voice.

Regardez l'annonce du résultat...