Replay “The Voice” : Cheyenne chante « Listen » de Beyoncé (vidéo)

Cheyenne est le premier talent de l'équipe Lara Fabian qui monte sur la scène de “The Voice” dans cette demi-finale de la saison 9. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Cheyenne a décidé de frapper un grand coup en proposant au public une reprise du tube de Beyoncé « Listen ».

Souvenez-vous Cheyenne a gagné haut la main sa place en demi-finale en interprétant magistralement le titre de Céline Dion « Dans un autre monde ». Lors des KO. Sa coach, Lara Fabian, galvanisée, n’a pas hésité une seconde pour la qualifier ... Après la country, sa musique de prédilection lors des blinds, l’émotion à l’état pur durant sa battle face à Maria et Amaury sur le titre de « Raise me up » de Secret Garden et le show des KO.

Découvrez une nouvelle facette de Cheyenne.

Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020.