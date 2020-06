Replay “The Voice” : Terence chante « Si seulement je pouvais lui manquer » de Calogéro (vidéo)

Terence est le premier talent de l'équipe d'Amel Bent qui va tenter de se qualifier pour la finale de “The Voice” saison 9 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Terence a décidé d’interpréter ce soir « Si seulement je pouvais lui manquer » le titre de Calogero...

Après avoir chanté pour son amoureuse lors des KO le titre sublime de Damien Rice «The Blower’s Daughter », Terence a décidé de s’adresser à son père qu’il n’a pas vu depuis de longs mois avec cette chanson intense. En effet, Terence a grandi sans la présence quotidienne de cet homme. Même s’il se dit bien entouré, « le seul truc qui me manque, c’est lui, et c’est vital ». Ce soir, en interprétant « Si seulement je pouvais lui manquer » Terence espère une chose : que son père soit devant son écran et puisse le regarder.

Le talent sauvé in extremis par Amel Bent lors des auditions à l’aveugle réussira-t-il le pari de séduire les téléspectateurs, l ’unique jury ce soir ?

Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020.