Replay “The Voice” : Antony Trice chante « Hallelujah » de Leonard Cohen (vidéo)

Au tour à présent d'Antony Trice, second talent de l'équipe Marc Lavoine, de monter sur la scène de “The Voice” dans cette demi-finale de la saison 9. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette demi-finale exceptionnelle, Antony Trice se présente devant vous, ce soir, avec un titre puissant de Leonard Cohen : « Hallelujah ».

Souvenez-vous, c’était il y a quelques semaines, Antony Trice et sa guitare foulaient le sol du studio d’enregistrement pour interpréter un titre de Christophe Maé : « Casting ». Une chanson qui sonnait comme un hommage à sa sœur ainée décédée. Sa voix éraillée et son émotion ont fait le reste. Antony poursuit son aventure avec une légère faute de parcours lors des battles. Il l’assumera d’ailleurs lors des debriefs, son duo avec Julian sur un titre de U2 « With or without You » n’était pas parfait, mais son coach Marc Lavoine persiste et décide de continuer l’aventure avec ce diamant brut. Lors des KO, son interprétation émouvante du titre de Louane « Si t’étais là » finit de convaincre son coach de l’emmener en demi-finale.

Mais ce soir, c’est un tout autre juge qui décide de la suite de l’aventure. Antony Trice réussira-t-il à séduire les téléspectateurs comme il a réussi à séduire son coach ?

Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020.