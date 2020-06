Replay “The Voice” : Maria chante « L'hymne à l'amour » de Edith Piaf (vidéo)

Maria est le second talent de l'équipe Lara Fabian qui va tenter de se qualifier pour la finale de “The Voice” saison 9 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation en demi-finale.

Il n’existait pas plus belle chanson pour définir l’amour que porte Maria pour la vie, les autres et le chant que ce titre d’Edith Piaf : « L’hymne à l’amour ».

Celle qui, entourée de cinq de ses sept enfants avait bouleversé les quatre coachs lors de son audition à l’aveugle en interprétant un chant irlandais continue son chemin dans cette nouvelle saison de The Voice. A la fois forte et fragile, drôle et solaire, Maria irradie le plateau à chacune de ses prestations que ce soit lors des Battles face à Cheyenne et Amaury sur le titre de Secret Garden « Raise me up » ou encore lors des K.O. sur le titre « Memory » de Barbra Streisand.

Mais ce soir, Maria sera face à un nouveau jury : les téléspectateurs. Que décideront-ils ?

Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020.