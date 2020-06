Replay “The Voice” : Tom Rochet chante « Free » de Stevie Wonder (vidéo)

Tom Rochet est le troisième et dernier talent de l'équipe Amel Bent qui se soumet au vote des téléspectateurs dans cette demi-finale de “The Voice” saison 9 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Tom Rochet chante ce soir un hymne à la liberté « Free » de Stevie Wonder.

On se souvient tous de ce jeune homme quand, aux Auditions à l’aveugle, Tom a pointé son sourire d’ange et sa nonchalance ravageuse. Installé tranquillement au piano, il a commencé sa reprise de « Let it be » des Beatles et la magie a opéré.

Tom est un sportif de haut Niveau. Installé aux USA pour poursuivre son parcours d’athlète, il a toujours gardé, enfui dans un coin de son esprit, cette envie : devenir chanteur. Et quand un athlète décide de chanter, c’est une machine à gagner qui se met en place. Du titre de Zayn ft Sia « Dusk Till down » en Battle face à Alexia ou encore la ballade de Francis Cabrel « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai » aux KO.,Tom sait tout interpréter.

Mais réussira-t-il le pari de séduire les téléspectateurs, l’unique jury ce soir ?

Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020.