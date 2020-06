Replay “The Voice” : Ifè chante « Ne me quitte pas » de Jacques Brel (vidéo)

Au tour à présent de Ifè, dernier talent de Marc Lavoine, de défendre sa place face aux téléspectateurs de TF1 pour accèder à la finale de “The Voice” saison 9. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation en demi-finale.

Ifè a décidé de s’attaquer, ce soir, à un monstre de la chanson française Jacques Brel et à un titre qui l’est tout autant : « Ne me quitte pas ».

Marc Lavoine se souviendra longtemps de ce talent pour lequel notre nouveau coach est tombé en amour. C’était lors des auditions à l’aveugle. Ifè, jeune étudiant aux Beaux Arts, originaire du Benin, décide d’interpréter un titre de Mick Jenkins « Drowning ». Ce lion en cage, puissant et vibrant émeut immédiatement Marc Lavoine qui se battra comme un diable pour le récupérer dans son équipe. Lors des battles, Ifè se retrouve face à Kim mais sa nouvelle interprétation du titre de Lomepal : « Trop beau » chamboule de nouveau son coach. Et c’est avec une réelle évidence qu’Ifé gravit une nouvelle marche. On le retrouve aux KO avec un titre puissant de Portishead « Glory box », une chanson qui parle des couloirs sombres de la vie. Avant même la fin de la prestation, alors que son coach avait déjà sélectionné ses trois talents, Marc Lavoine valide le talent hors normes de son poulain.

Mais ce soir, c’est un tout autre juge qui validera la fougue d’Ifè ? Les téléspectateurs seront-ils séduits par ce lion rugissant ?

Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020.