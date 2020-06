Replay “The Voice” : Abi chante « What a wonderful world » de Louis Amstrong (vidéo)

Abi clôture cette demi-finale partulière de “The Voice” saison 9 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir la prestation du dernier talent de l'équipe Pascal Obispo qui va défendre sa place pour la finale.

Abi est un séducteur. Pour convaincre le public de l’accompagner en finale, il a décidé d’interpréter une ballade et quelle ballade « What a wonderful world » de Louis Amstrong. Un monde merveilleux qu’Abi raconte tous les jours à sa petite sœur malvoyante.

Tout le monde se souvient d’Abi. Son arrivée timide sur le plateau des auditions à l’aveugle. Son installation délicate au piano. Ses premières notes et d’un coup les poils qui se hérissent. Une émotion palpable... « Lovely » de Billie Eillish lors des Blinds, « un homme heureux » de William Sheller lors des battles puis « Another day in paradise » de Phil Collins lors des KO…

Abi est la délicatesse et la pureté, avec ce petit truc en plus qui le rend craquant. Il a réussi à séduire son coach Pascal Obispo mais qu’en sera-t-il ce soir ? Les téléspectateurs, seuls juges, vont décider.

Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020.