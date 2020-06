Antoine Delie, finaliste de l'équipe Marc Lavoine, est le talent qui ouvre cette Grande Finale de la saison 9 de “The Voice” sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa première prestation de la soirée.

Pour sa chanson en solo, Antoine Delie a décidé de s’attaquer au titre puissant de Queen « We are the champions ».

Cet ancien futur professeur des écoles belge s’est littéralement transformé. Aujourd’hui c’est en artiste qui s’assume totalement, qu’Antoine foule la scène de la finale de The Voice. Un titre rock pour un artiste abouti.

Découvrez sa prestation.

Extrait de l’émission The Voice du 13 juin 2020.