Replay “The Voice” : Tom Rochet chante « Stay with me » de Sam Smith en finale (vidéo)

Tom Rochet, finale de l'équipe Amel Bent, monte à son tour sur la scène de “The Voice” pour son premier titre en solo dans cette finale de la saison 9. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Tom Rochet chante ce soir « Stay with me » de Sam Smith. Un solo pour tenter de convaincre le public de le sacrer The Voice 2020.

Un retour aux sources pour cet outsider qui s’est fait remarquer aux auditions à l’aveugle avec un titre de pop anglaise « Let it be » des Beatles. Tom est un sportif de haut Niveau. Installé aux USA pour poursuivre son parcours d’athlète, il a toujours gardé, enfui dans un coin de son esprit, cette envie : devenir chanteur. Et quand un athlète décide de chanter, c’est une machine à gagner qui se met en place.

Découvrez sa prestation.

Extrait de l’émission The Voice du 13 juin 2020.