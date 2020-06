A son tour Abi, finaliste de Pascal Obispo; va patager la scène de “The Voice” avec un artiste, une tradition dans chaque finale. Nous vous proposons de voir ou de revoir son duo avec Kendji Girac.

Abi et Kendji Girac interprètent un des titres les plus émouvants du répertoire de vainqueur de The Voice en 2014 : « les yeux de la mama ».

Quand la voix chaude et chantante de Kendji Girac, artiste abouti se mélange à la voix pure et douce d’Abi, cela donne un duo subtil et émouvant. La qualité de leur prestation réussira-t-elle à conquérir le cœur du public et emmener Abi vers la victoire ?

Découvrez le duo Abi / Kendji Girac.

Extrait de l’émission The Voice du 13 juin 2020.