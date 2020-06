Replay “The Voice” : Tom Rochet, Vitaa & Slimane « Je te le donne » en finale (vidéo)

Dernir duo de la soirée dans cette finale de “The Voice” saison 9 : Tom Rochet, finaliste d'Amel Bent, qui va partager ce moment avec Vitaa et Slimane. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Tom Rochet chante ce soir en duo avec Vitaa & Slimane « Je te le donne ». Un duo aux allures de trio. Trois voix et trois grooves qui s’entremêlent.

Un rêve pour Tom Rochet, qui, il y a quelques mois seulement hésitait encore entre une carrière de sportif de haut niveau aux Etats-Unis et une carrière d’artiste. Au soir d’une finale qui ne ressemble à aucune autre, Tom Rochet, l’outsider réussira-t-il à séduire les téléspectateurs et gagner la finale de The Voice 2020 ?

Découvrez son duo avec Vitaa & Slimane.

Extrait de l’émission The Voice du 13 juin 2020.