Replay “The Voice” samedi 13 juin : voici les 12 prestations de la finale (vidéo)

Samedi 13 juin, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre sur TF1 la finale de la 9ème saison de “The Voice”. Nous vous proposons de voir ou de revoir l'ensemble des prestations de la soirée.

Cette finale devait être diffusée en direct du Palais des Sports de Paris, mais la crise sanitaire en a décicié autrement. Pas de grande salle de spectacle pour les finalistes, ni de direct, les prestations ayant du être enregistrées à l'avance.

Pour cette ultime soirée, Antoine Delie, Gustine, Tom Rochet et Abi ont performés en solo mais aussi en duo avec des invités prestigieux pour des prestations à la fois magiques et bouleversantes : Clara Luciani, Vitaa & Slimane, Kendji Girac et Vianney.

Un seul objectif pour les finalistes : convaincre les téléspectateurs !

A l'issue des prestations enregistrées, Nikos Aliagas et Karine Ferri étaient en direct pour annoncer le résultat des votes. Et c'est Abi, finaliste de Pascal Obispo, qui a remporté cette 9ème saison de The Voice. Abi remporte également un contrat chez Universal Music et enregistrera un album.

Nous vous proposons de voir ou de revoir les 12 prestations de cette finale :