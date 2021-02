Replay “The Voice” : Arthur chante « Sex on fire » de King of Leon (vidéo)

Au tour à présent d'Arthur de monter sur la scène de “The Voice” dans cette première soirée des auditions à l'aveugle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Arthur découvre la musique au collège, lors d’un cours de musique où son professeur lui demande de chanter « Wonderful » d’Oasis. C’est une véritable révélation pour le jeune garçon. Il prend alors des cours de guitare et commence à composer ses propres chansons.

Passionné du rock des années 90, il monte son premier groupe à 14 ans. Enfant réservé, la musique l’aide à prendre confiance en lui et à se sociabiliser. A 20 ans, il intègre une école de musique où il y apprend le piano, la basse et la batterie. Depuis, Arthur vit de la musique en se produisant avec son groupe et en donnant des cours particuliers.

Pour lui, The Voice est l’opportunité de monter sur scène et de s’exprimer dans un contexte où tous les concerts sont annulés. Ce soir, il a décidé d’offrir une version de « Sex on fire » du groupe de rock King of Leon. Le King réussira-t-il à faire retourner un fauteuil, deux, trois, quatre ?

Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 6 février 2021.