Replay “The Voice” : Malaïka chante « Déjà vu » de Beyoncé & Jay Z (vidéo)

Malaïka est le premier talent qui ouvre la seconde soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 10 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Vous avez découvert Malaïka dans le doc exclu sur les coulisses de la saison et diffusé ce début de saison sur MYTF1.

Un talent hors norme qui baigne dans le monde de la musique grâce à sa maman, chanteuse de jazz et de gospel et à son papa, tromboniste de jazz afro-américain. Pour elle, il a toujours été compliqué de se sentir légitime dans la musique quand on a un papa admiré et reconnu internationalement, qui a fait des tournées dans le monde entier et gagné des Grammy Awards.

Aujourd’hui, cette jeune professeure de chant dans une école de comédie musicale se sent prête et tente sa chance dans l’aventure The Voice. Elle ouvre le bal de cette deuxième émission avec un titre de Beyoncé & Jay Z : « Déjà vu ». Réussira-t-elle son pari ?

Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 13 février 2021.