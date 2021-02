Replay “The Voice” : Robin chante « Superstition » de Stevie Wonder (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 10ème saison de “The Voice” se poursuit sur TF1 avec Robin. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Robin est un musicien dans l’âme. Il apprend à jouer de la trompette à l’âge de 6 ans. Pour lui, il est plus facile d’exprimer ses émotions à travers la musique : au piano, à la guitare, à la voix et à la trompette.

Le jeune homme a toujours regardé des vidéos de Michael Jackson, Justin Timberlake ou Bruno Mars et a su très vite que c’est ça qu’il voulait faire: être un showman, en mêlant le chant et la danse. Robin veut impressionner les gens, il veut qu’ils se lèvent, dansent et chantent en l’écoutant.

Sur la scène de “The Voice”, le jeune homme espère provoquer cet effet sur les coachs en interprétant « Superstition » de Stevie Wonder ! Va-t-il y parvenir ?

Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 13 février 2021.