Replay “The Voice” : Jim Bauer chante « It’s a Man’s Man’s Man’s World » de James Brown (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 10 se poursuit sur TF1 avec Jim Bauer. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Après son baccalauréat, Jim intègre une école de théâtre et chante dans les rues de Montmartre en parallèle. Avec l’argent qu’il gagne, il finance un petit studio chez lui, où il compose pour lui, pour d’autres artistes et compose également des musiques de films et de publicités.

Le jeune homme a toujours beaucoup travaillé pour les autres et aujourd’hui, il a envie de donner une place plus importante au chanteur qu’il est.

Ce soir lors des auditions à l'aveugle, Jim présente une version personnelle du tube « It’s a Man’s Man’s Man’s World » de James Brown et espère créer la surprise en plateau.

Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 13 février 2021.