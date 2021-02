Replay “The Voice” : Marie chante « Nothing breaks like a heart » de Miley Cyrus (vidéo)

La troisième soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 10 démarre sur TF1 avec Marie. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Marie monte pour la 1ère fois sur scène à Paris et espère convaincre les coachs en interprétant un titre de Miley Cyrus : « Nothing breaks like a heart ».

Grâce à son papa musicien, Marie a toujours baigné dans la musique et s’est formée au chant dès l’âge de 6 ans. La jeune fille découvre très tôt qu’elle est hypermnésique, ce qui signifie qu’elle se souvient de tout. L’apprentissage de la musique a donc été très rapide pour elle.

Mais ce soir, devant cette immense scène de “The Voice”, la jeune femme perd tous ses moyens et refuse de monter sur scène. Mais les mots et la patience de Nikos ont calmé le stress de ce talent émotif

Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 20 février 2021.