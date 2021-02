Replay “The Voice” : Paul'O chante « Des armes » de Léo Ferré (vidéo)

Au tour à présent à Paul'O de monter sur la scène de “The Voice” dans cette troisième soirée des auditions à l'aveugle sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Paul’O a décidé d’interpréter un titre de Léo Ferrer : « Des armes ». Un titre ambitieux pour tenter de faire se retourner un des coachs.

Paul’O est né à Amiens et a grandi à la ferme où il composait et écrivait ses chansons dans sa chambre. Après son baccalauréat, le jeune homme part en saison agricole en Bretagne. Il tombe amoureux de la région et décide de poser ses valises et d’acheter un bateau. C’est sur ce dernier que Paul’O reprend plaisir à faire de la musique. Aujourd’hui, il fait partie d’un groupe de chansons françaises

Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 20 février 2021.