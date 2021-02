Replay “The Voice” : The Vivi chante « Suicide social » d'Orelsan (vidéo)

Au tour à présent de The Vivi de monter sur la scène de “The Voice” dans cette troisième soirée des auditions à l'aveugle de la saison 10. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, The Vivi tente sa chance ce soir sur la scène de “The Voice” avec un titre de Orelsan : « Suicide social ».

A l’âge de 10 ans, The Vivi emprunte l’ordinateur de ses parents et commence à se filmer et à poster des vidéos de lui jouant au piano. Pendant 2 ans, il continue et cumule des milliers de vue sur internet dans le dos de ses parents.

Aujourd’hui, le jeune homme est « rappeur streamer », c’est-à-dire qu’il rappe sur internet par l’intermédiaire de vidéos ou en direct

Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 20 février 2021.