Replay “The Voice” : Azza chante « Habibi » de Kendji Girac (vidéo)

Cette 4ème soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 10 se poursuit sur TF1 avec Azza. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Azza interprète ce soir sur la scène de The Voice un titre de Kendji Girac : « Habibi ».

D’origine tunisienne, Azza a grandi a Marseille. Ainée d’une tribu de 5 enfants, la jeune fille partage cette passion pour la musique avec toute sa famille. Depuis 6 ans, Azza est journaliste mode et beauté. A 26 ans, Azza se sent prête et en participant à The Voice, elle vient voir si le public est réceptif à sa musique, mélange d’Orient et d’Occident.

Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 27 février 2021.