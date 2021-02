Replay “The Voice” : Camélione chante « L'effet de masse » de Maëlle (vidéo)

A son tour, Camélione monte sur la scène de “The Voice” dans cette 4ème soirée des auditions à l'aveugle de la saison 10. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Camélione interprète ce soir sur la scène de The Voice un titre de Maëlle, une des grandes gagnantes de The Voice : « L'effet de masse».

Grâce à sa maman musicienne, Camélione commence à jouer du piano dès l’âge de 4 ans. Le chant n’arrive que plus tard, à l’âge de 12 ans. Harcelée à l’école, la musique aide la jeune fille à s’exprimer. A 15 ans, elle change d’école et s’épanouie socialement et musicalement. Elle se produit en Belgique et commence à composer ses propres chansons.

Sur la plateau des Auditions à l’Aveugle, Camélione est déterminée à montrer l’artiste qu’elle est. Elle choisit une chanson qui colle à son histoire personnelle et espère transmettre des émotions.

