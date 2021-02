Replay “The Voice” : Tom Ross chante « Creep » de Radiohead (vidéo)

La quatrième soirée des auditions à l'aveugle de cette 10ème saison de “The Voice” se cloture sur TF1 avec Tom Ross. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Tom Ross interprète, ce soir, sur la scène de The Voice un titre de Radiohead : « Creep ».

Tom Ross connaît très bien la scène. Depuis 25 ans, il vit de la musique. Alternant, dans un 1er temps, petits boulots et scènes avec son groupe de rock, il décroche quelques années plus tard un rôle dans la comédie musicale « Roméo et Juliette » où il y joue le méchant.

Papa de 5 enfants, Tom participe à The Voice pour rendre fière sa famille, « le ciment de sa vie ». Il monte sur la scène des Auditons à l’Aveugle avec en tête la phrase de sa fille Rose: « si je peux y arriver, tu peux y arriver ».

Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 27 février 2021.