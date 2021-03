Replay “The Voice” : Jérémy chante « Adieu monsieur le professeur » de Hugues Aufray (vidéo)

Cette 5ème soirée des auditions à l'aveugle de la 10ème saison de “The Voice” se poursuit sur TF1 avec Jérémy. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Jérémy chante ce soir, sur le plateau de The Voice, « Adieu Monsieur le Professeur » de Hugues Aufray.

Jérémy chante depuis toujours et est fan de variété française comme Jacques Brel, Charles Aznavour ou encore Vianney. Pour lui, la musique n’a qu’un but: délivrer un message. Il chante et écrit ses propres textes depuis le collège.

Aujourd’hui le jeune homme est barman-serveur mais rêve de devenir un grand chanteur de variété française. Passionné de nature, cette dernière est une source d’inspiration pour lui et il y passe le plus de temps possible.

Pour Jérémy, The Voice est le plus grand concours de chant et il se présente sur la scène avec un titre fort : « Adieu Monsieur le professeur », pour dire merci aux enseignants.

Extrait de "The Voice", samedi 6 mars 2021.