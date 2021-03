Replay “The Voice” samedi 6 mars : voici les 8 talents sélectionnés (vidéo)

Samedi 6 mars, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre sur TF1 la cinquième soirée de la saison 10 de “The Voice”. Retour en images sur les prestations des 8 talents sélectionnés au cours de la soirée.

Une fois encore, de nombreux talents aux univers musicaux différents se sont succédé sur la scène de “The Voice” avec un objectif : intégrer l'une des équipes des coachs : Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine.

Mais plus les semaines passent et plus les coachs sont exigents, au point même de rater un talent. Sur les 13 talents qui sont montés sur scène, seuls 8 ont été sélectionnés par les coachs.

Avant de voir en Replay les prestations de ces 8 talents, faisons le point sur les équipes :

Trois nouveaux talents ont rejoint Florent Pagny : Pottok on the Sofa, Yannick et Canta Diva. Son équipe est désormais composée de 11 talents.

Amel Bent a enrichi sa team avec deux talents : Sonia et Cyprien. Son équipe se compose à présent de 10 talents.

Vianney a récupéré également deux nouvelles voix : Alexis Roussiaux et Jérémy. Son équipe est désormais composée de 11 talents.

Un seul talent a intégré l'équipe de Marc Lavoine : Quentin Malo. Son équipe se compose désormais de 10 talents.

Nous vous proposons de voir ou de revoir l'intégralité des prestations des 8 talents sélectionnés ce samedi 6 mars 2021 sur TF1.