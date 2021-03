Replay “The Voice” : Nico Sarro chante « Who wants to live forever » de Queen (vidéo)

Cette sixième et avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 10 se poursuit sur TF1 avec Nico Sarro. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Nico Sarro interprète ce soir, sur la scène de The Voice, un titre de Queen « Who wants to live forever ».

Notre talent est musicien, chanteur, auteur, compositeur et ingénieur du son. Le jeune homme a eu la chance de participer à l’album de Björk et de composer la BO de la série américaine « Heroes ». Seulement, Nico a toujours fait plein de choses intéressantes mais pas suffisantes pour vivre de sa passion.

Ce soir, c’est « le musicien de l’ombre qui va se retrouver dans la lumière ». Nico pense à toutes ces années de galère et pour lui, The Voice peut être un vrai tournant .

Extrait de "The Voice", du samedi 13 mars 2021.