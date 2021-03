Replay “The Voice” samedi 13 mars : voici les 10 talents sélectionnés (vidéo)

Samedi 13 mars dès 21:05, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre sur TF1 la 6ème et avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 10. Retour en images sur les prestations des 10 talents sélectionnés au cours de la soirée.

La compétition devient de plus en plus rude face aux coachs qui sont davantage exigeants au fur et à mesure que les équipes se complètent.

Cette 6ème soirée des auditions à l'aveugle a une fois de plus tenu toutes ses promesses avec de nombreux talents aux univers musicaux différents. Mais sur les 13 talents qui sont montés sur scène, seuls 10 ont été sélectionnés par les coachs.

Avant de voir en Replay les prestations de ces 10 talents, faisons le point sur les équipes :

Trois nouveaux talents ont rejoints Amel Bent : Marvin, Elise et Julien. Son équipe se compose à présent de 13 talents. Amel Bent ne dispose donc que d'une seule place dans son équipe.

Florent Pagny n'a ajouté qu'un seul talent à son équipe : Silvio Ilario. Avec 12 talents, Florent Pagny peut encore accueillir deux autres voix.

Marc Lavoine a récupéré deux nouveaux talents : Charlotte Elizabeth et Clara Polaire. Son équipe se compose a présent de 12 talents, deux places sont encore disponibles.

Vianney a fait le plein avec 4 nouveaux talents et dépasse déjà le nombre autorisé ! Avec Aimée, Nico Sarro, Stellia Koumba et Anaïd. B, il cumule 15 talents sur les 14 minimum requis.

Il ne reste plus qu'une seule soirée d'auditions, mais il est dores-et-déjà certains que les autres coachs vont dépasser les 14 talents.

Nous vous proposons de voir ou de revoir l'intégralité des prestations des 8 talents sélectionnés ce samedi 6 mars 2021 sur TF1.