Replay “The Voice” : Otta chante « Bruises » de Lewis Capaldi (vidéo)

La dernière soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 10 se poursuit sur TF1 avec Otta. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle, Otta interprète, sur la scène de The Voice, un titre de Lewis Capaldi : « Bruises».

Otta est auteur-compositeur-interprète et producteur de musique. A l’âge de 20 ans, il signe dans une maison de disques, sort 2 singles qui malheureusement ne marchent pas et ne lui correspondent pas réellement. Le jeune homme décide alors de tout arrêter et devient chef de rang puis directeur de salle dans la restauration. Grâce à son expérience en restauration, il apprend que le travail paye toujours et aujourd’hui, Otta est revenu à son 1er amour : la musique. Il écrit, compose et réalise de nombreuses chansons pour d’autres artistes.

Le jeune homme passe tout son temps en studio. Après avoir beaucoup travaillé pour les autres, Otta se sent prêt en tant qu’interprète. Le jeune homme veut s’occuper de lui en tant qu’artiste.

Extrait de "The Voice", du 20 mars 2021.