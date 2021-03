Replay “The Voice” : Chiara chante « Rise up » de Andra Day (vidéo)

C'est au tour à présent de Chiara de monter sur la scène de “The Voice” pour son audition à l'aveugle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle, Chiara chante un titre de Andra Day : « Rise up ».

Chiara est née en France mais à l’âge de 8 ans, elle part en Italie, pays natal de ses parents où elle intègre une chorale. A 13 ans, elle déménage à Nice et apprend le chant lyrique au Conservatoire. A 15 ans, elle déménage de nouveau pour Londres où elle se produit sur scène. La jeune fille se nourrit de toutes les cultures et atmosphères musicales qu’elle découvre.

Fan des années 70-80, Chiara participe à The Voice pour prouver qu’il est possible de poursuivre sa passion. Cela sera sa 1ère scène en France et à la télévision, une expérience que la jeune fille voit comme un tremplin.

Extrait de "The Voice", du 20 mars 2021.