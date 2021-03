Replay “The Voice” : Zacharie Dolce chante « Ils s'aiment » de Daniel Lavoie (vidéo)

La 7ème et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la 10ème saison de “The Voice” se poursuit sur TF1 avec Zacharie Dolce. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle, Zacharie Dolce interprète un titre de Daniel Lavoie : « Ils s’aiment ».

Zacharie a eu chaud aux fesses. Deux coachs ont buzzé mais au tout dernier moment. Zacharie a toujours baigné dans un milieu artistique avec ses parents, comédiens de théâtre. Il découvre le chant vers l’âge de 8 ans et intègre le conservatoire de Nogent-Sur-Marne pour y parfaire sa technique. Fan de mathématiques et connaissant la précarité du milieu artistique avec ses parents, le jeune homme décide de continuer ses études après son baccalauréat et intègre une école d’ingénieur. Il partage alors son temps entre les cours et la musique, empruntant même régulièrement le piano à queue qui se trouve dans son école.

Pour Zacharie, The Voice est un test, il veut savoir ce qu’il vaut comme chanteur.

Extrait de "The Voice", du 20 mars 2021.