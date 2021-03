Replay “The Voice” : Robin Baron chante « J'veux pas qu'tu t'en ailles » de Michel Jonasz (vidéo)

Robin Baron monte à son tour sur la scène de “The Voice” dans cette dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison 10. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette dernière soirée des auditions à l’aveugle, Robin Baron interprète un titre de Michel Jonasz : « J’veux pas qu’tu t’en ailles ».

Fils d’un professeur de mathématiques, Robin a toujours été passionné de musique mais a préféré suivre la voie de son papa. Très peu sûr de lui, il s’oriente donc vers des études de mathématiques. Seulement, le jeune homme n’est pas heureux dans ce qu’il fait et il décide de tout arrêter après 3 ans d’études pour se consacrer à la musique. De nature timide, la musique l’aide à s’affirmer, à se libérer.

Robin participe à The Voice pour se prouver à lui-même et pour prouver à son père qu’il a fait le bon choix et que sa place est sur scène.

Extrait de "The Voice", du 20 mars 2021.